OynuYoz Projesi ilgi gördü

Değişen dünya eğitim sistemine uygun, yapılandırmacı eğitim yaklaşımını benimseyen, motivasyon artırıcı, yaparak, yaşayarak ve eğlendirerek öğreten Oyun Tabanlı Öğretim Sistemine il genelindeki tüm kademelerindeki öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgisi gösterdiği kaydedildi. Tanıtım toplantısı ve bilgilendirmenin ardından, proje sayesinde birçok eğitim, etkinlik, turnuva, seminer gibi faaliyetler planlandığı, bu kapsamda OynuYoz projesi ile ilgili öğretmenler ve öğrenciler arası yarışmalar yapılacağı açıklandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Aynı zamanda 2 yılın sonunda OynuYoz ismiyle Oyun Tabanlı Öğretim Sistemi ders etkinliklerinden oluşan bir kitap çıkarılması planlanmaktadır. Projemizin ilk etkinliği olan hafta sonları öğrencilerimizin aileleri veya arkadaşları ile birlikte 1 saat Akıl ve Zekâ Oyunları oynama etkinliği gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz aileleri ve arkadaşları ile güzel vakit geçirip, iletişimlerini artırarak aynı zamanda öğrencilerimizin stratejik düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, duygusal zekâ, akıl yürütme ve fikir üretme gibi 21. yy bilişsel becerilerini artırma konusunda katkı sağlayacaktır. Yine OynuYoz projemiz ile etkinliğimizin katılımını artırmak ve maddi destek olmak için ilimiz merkezindeki dezavantajlı öksüz-yetim öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı aracılığıyla Akıl ve Zekâ Oyunları temini sağlanmış ve dağıtımı yapılmıştır’’ dedi.