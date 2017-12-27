Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111809
ALTIN
157.879
DOLAR
3.8236
STERLİN
5.1249
EURO
4.5496

Oynayarak öğreniyorlar

SORGUN ilçesi Agahefendi İlkokulunda öğretmen Aysun Karabulut, öğrencilerine İngilizceyi oyun oynatarak öğreniyor.

Oynayarak öğreniyorlar

SORGUN ilçesi Agahefendi İlkokulunda öğretmen Aysun Karabulut, öğrencilerine İngilizceyi oyun oynatarak öğreniyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
33 Okunma
Oynayarak öğreniyorlar

Sınıfta Türkçe konuşulmasını yasaklayan öğretmen Karabulut, soru, cevap ve isteklerini İngilizce ile dile getiriyor.
Sınıfta seksek ve çeşitli oyun oynayan öğrenciler, dersi İngilizce söyledikleri şarkılarla tamamlıyor.
İngilizce Öğretmeni Karabulut, İngilizce sınıfını oluştururken çocuklara yaşayarak öğrenme imkanı sunduklarını söyledi.
Karabulut, ‘Sınıfta Türkçe konuşmayı minimuma indirdik gerekirse hiç konuşmuyoruz. Jestlerle mimiklerle bir şekilde kendimizi anlatıyoruz. İngilizce konuşmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz İngilizceyi daha iyi öğreniyorlar. Öğrenmede bir artış oldu, çünkü görüyorlar, konuşuyorlar, oynuyorlar. Çocuklarımız oyunlarla, eğlenerek, görerek, somut örneklerle İngilizceyi yaşıyorlar, bu yüzden daha kalıcı bir öğrenme oluyor’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ALGIYA 6 GÖZALTI
ALGIYA 6 GÖZALTI
Okullar takipte
Okullar takipte
İHL’liler yarıştı
İHL’liler yarıştı
Ödüllü elbise
Ödüllü elbise
SIKINTISIZ EĞİTİM
SIKINTISIZ EĞİTİM
Boğazlıyan’a ziyaret
Boğazlıyan’a ziyaret

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim