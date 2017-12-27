Oynayarak öğreniyorlar

Sınıfta Türkçe konuşulmasını yasaklayan öğretmen Karabulut, soru, cevap ve isteklerini İngilizce ile dile getiriyor.

Sınıfta seksek ve çeşitli oyun oynayan öğrenciler, dersi İngilizce söyledikleri şarkılarla tamamlıyor.

İngilizce Öğretmeni Karabulut, İngilizce sınıfını oluştururken çocuklara yaşayarak öğrenme imkanı sunduklarını söyledi.

Karabulut, ‘Sınıfta Türkçe konuşmayı minimuma indirdik gerekirse hiç konuşmuyoruz. Jestlerle mimiklerle bir şekilde kendimizi anlatıyoruz. İngilizce konuşmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz İngilizceyi daha iyi öğreniyorlar. Öğrenmede bir artış oldu, çünkü görüyorlar, konuşuyorlar, oynuyorlar. Çocuklarımız oyunlarla, eğlenerek, görerek, somut örneklerle İngilizceyi yaşıyorlar, bu yüzden daha kalıcı bir öğrenme oluyor’ dedi.