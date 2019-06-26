Otağları taşıdılar

Yenifakılı’da Kırgız Türkleri’nin ata topraklarında kullandıkları yöresel otağlar Yenifakılı ilçesine kurulmuştu. Kısa sürede yöre halkının ilgi odağı haline gelen otağlar, beklenen rağbeti göremeyince ilçenin yanı başında bulunan Nevşehir’e bağlı turistik ilçe Avanos’a taşındı. Konuyla ilgili konuşan İl Genel Meclisi Yenifakılı Meclis Üyesi Cevdet Aslan, “İlçemizdeki Kırgız kökenli kardeşlerimiz göçü söz konusu değildir. Onlar ilçemizde yerleşik hayatlarını sürdürüyor. Sadece onlara ait turistik otağlar Avanos’a taşındı” dedi.
26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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