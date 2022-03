Osmanpaşa’dan Uluğ Bey

Profesör Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Öğretim Görevlisi Didem Kösedağ ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer çocuklarla söyleşi gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikte ‘Osmanpaşa'dan da Uluğ Bey çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında metafor oluşturularak sohbet edildi. Öğretmenlerle de sohbet eden akademisyenler ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ başlığı etrafında düşünce ve önerini paylaştılar.

Öneri ve tavsiyelerde de bulunan Böyükata, öğrencilerin sorularını cevapladı. Büyükata, derslerde anlatılan konuların hayatta pek çok karşılığının olabileceğini düşünerek, bunların neler olduğunu öğrenme çabası içerisinde olmalarını ve öğrencilerini hemen hemen her derste işlenen her konudan proje fikri geliştirmeye çalışmalarının kendileri için faydalı olacağını vurguladı.

Öğretmen ve akademisyenlerin bir araya geldiği buluşmada ise ‘Köy Koleji’ ile ne söylenmek istendiği ortaya kondu. Daha önceki kuşakların geçim kaygısıyla okumaya çalıştığı zor zamanlardan gelindiğini hatırlatan Böyükata, şimdi öğrencileri ülkeyi, toplumu ve insanlığı ileriye taşıyacak işler yapacak biçimde, bilgi üretme süreçlerini bilen, araştırma süreçlerini tanıyan ve bilgisini pratiğe yansıtabilen girişimci bireyler olarak yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

Osmanpaşa İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Fazlı Şahin, böylesi ziyaretlerin hem okul hem kendileri hem de öğrenciler için olumlu etkilerine değinerek okullarına geldikleri için Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.