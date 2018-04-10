Örücülük kursu sürüyor

Halk Eğitim Merkezi’nde sürdürülen kursta, hanımlara geleneksel örgü sanatı, makrume örücülük ve örgü el sanatı öğretiliyor. Kursiyerler ayrıca su kapağından kapı süsü gibi değişik dekoratif ürünler de meydana getiriyor. Kursta, etek, kazak, patik ve cüzdan gibi ürünler de üretiliyor. Kurs hocası Hacer Koşar, hanımların geleneksel el sanatları arasında yer alan makrume örücülük kursuna ilgilerinin her zaman devam ettiğini bildirdi.