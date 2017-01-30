Ortaokul hazır!

Yozgat’ta 1964 yılında 8 derslik olarak temeli atılan ve daha sonra 16 dersliğe çıkarılan Celal Atik Ortaokulu mimari görüntüsüyle tekrar eğitim öğretime başlayacak.

Yozgat’ta 1966 yılından bu yana eğitim ve öğretim hizmeti veren Celal Atik Ortaokulu’nda taşınma çalışmaları sürüyor.

1966-1967 eğitim öğretim yılında Yozgat Lisesi’nden ayrılan müstakil eğitim vermeye başlayan okul, Merkez Ortaokulu olarak isim değişikliğine gitti. 1986-1987 yılında her kata ilave yapılarak 16 dersliğe çıkarılan okul daha 1997 yılında Celal Atik İlköğretim Okulu, 2000 yılında da Celal Atik Pansiyonlu İlköğretim Okulu’na dönüştü.

Dönemin Valisi Abdulkadir Yazıcı’nın girişimleri ile tarihi Yozgat Lisesi’nin ön plana çıkarılması amacıyla yıkılan okul, lojmanların bulunduğu alana yeniden inşa edildi.

Celal Atik Ortaokulu Selçuklu mimarisiyle inşa edilirken, Yozgat Lisesi ile bütünleştirilmesi amaçlandı.

Mevcut okulun yıkılmasının ardından İmam Hatip Lisesi’nde eğitim öğretimini sürdüren öğrenciler ise ikinci dönemden itibaren kendi binalarına geçmiş olacak. Okulun eğitim öğretim başlayacak olmasından dolayı velilerde memnuniyetlerini dile getirdiler.