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Ortak projeler görüşüldü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, Çiçekdağı Meslek Yüksek Okul Müdürü Serdar Baltacı ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nu ziyaret etti.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:45
Ortak projeler görüşüldü

Yapılan ziyarette Belediye ve Üniversite ortaklığında yapılacak projeler ile alakalı görüşmeler gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hakanoğlu yapılan ziyaretle ilgili olarak, “İlçemizin gelişimini sağlayacak projelere destek veren Ahi Evran Üniversitesi Yönetimine teşekkür ediyor, ilçemizde öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına kurumumuza düşen tüm sorumlulukları karşılayacağımızı söylüyoruz. Bu vesileyle nazik ziyaretleri sebebiyle değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
•Haber Merkezi•

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Ortak Projeler Görüşüldü
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