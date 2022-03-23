Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ortak eğitim

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürütmüş olduğu eğitimler devam ediyor.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:56
Ortak eğitim

Eğitimler kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf adalet bölümü öğrencilerine yönelik iş arama becerileri üzerine iş kulübü eğitimi düzenlendi. İş kulübü eğitimlerinin tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Okul sonrasında öğrencilerin en büyük sıkıntılarından biri olan iş arama ve mülakat zorluklarını rahatlıkla aşmaları ve iş sahibi olabilme teknikleri ile ilgili püf noktalar hakkında İş Kulübü eğitimi verilmiştir. 15 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen hem bireysel hem ekip çalışmalarıyla desteklenen etkinliklerde ‘CV nasıl hazırlanır? Mülakatta nelere dikkat etmeliyiz?’ gibi sorular üzerinde duruldu. Öğrenciler hem öğrenim hayatlarında hem de mezuniyetlerinin ardından iş arama sürecinde kariyerleri ile ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldular” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ortak EğitimIlerigazetesiMartSalı2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberEğitimIşkurİş Kurumuİl Milli Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap okuma köşesi
Kitap okuma köşesi
Yorulmaya değer
Yorulmaya değer
Her kesime hitap edecek
Her kesime hitap edecek
Kurslara ziyaret
Kurslara ziyaret
Eğitime bir yenisi
Eğitime bir yenisi
Motivasyon için sinemaya gittiler
Motivasyon için sinemaya gittiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim