Ortak eğitim

Eğitimler kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf adalet bölümü öğrencilerine yönelik iş arama becerileri üzerine iş kulübü eğitimi düzenlendi. İş kulübü eğitimlerinin tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Okul sonrasında öğrencilerin en büyük sıkıntılarından biri olan iş arama ve mülakat zorluklarını rahatlıkla aşmaları ve iş sahibi olabilme teknikleri ile ilgili püf noktalar hakkında İş Kulübü eğitimi verilmiştir. 15 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen hem bireysel hem ekip çalışmalarıyla desteklenen etkinliklerde ‘CV nasıl hazırlanır? Mülakatta nelere dikkat etmeliyiz?’ gibi sorular üzerinde duruldu. Öğrenciler hem öğrenim hayatlarında hem de mezuniyetlerinin ardından iş arama sürecinde kariyerleri ile ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldular” ifadelerini kullandı.