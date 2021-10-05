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Ormancılık anlatıldı

Yozgat’ta ormancılığı yeni nesillere aşılamaya yönelik eğitim çalışmalarına başlandı.

05 Ekim 2021 Salı 00:47
Ormancılık anlatıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefleri Ali Durmaz, Hüseyin Sandal ile birlikte, Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerine orman sevgisi aşılamak amacıyla, ormanın önemi, faydaları ve korunması hakkında bilgiler verdi. Sandal, ‘’Bir ağaç saatte yaklaşık 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksiti tüketirken 1.5 kilogram oksijen üretir. Bu da 70 kişinin oksijen tüketimine denk gelmektedir’’ dedi. Sandal, her yıl atmosfere kandırılan 140.9 milyon ton oksijenin yüzde 70’inin orman ağaçları tarafından sağlandığını aktardı, ‘’Günümüz hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 50'si ormanlar tarafından temizlenir’’ diye konuştu.

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Ormancılık Anlatıldı
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