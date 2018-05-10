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Onlar engel tanımıyor

YOZGAT’ta özel eğitim veren Kanuni Sultan Süleyman Okulu öğrencilerinin yılsonu etkinliği alkışlandı.

Onlar engel tanımıyor

YOZGAT’ta özel eğitim veren Kanuni Sultan Süleyman Okulu öğrencilerinin yılsonu etkinliği alkışlandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Onlar engel tanımıyor

Öğrenciler öğretmenlerin desteği ile hazırladıkları tiyatro oyunu ve skeçlerle alkışlandı.  Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ‘Okul yöneticileri ve öğretmenler fedakarca çalışmışlar. Teşekkür ediyorum’ diyerek, yapılan etkinliğin güzelliğine vurgu yaptı. Eğitilebilir düzeydeki çocukların sahneledikleri performansın görülmeye değer olduğunun altını çizen Vali Yurtnaç, ‘Buradan anlaşılıyor ki, eğitim insan hayatında önemli bir merhale ve her pozisyondaki insan eğitilebilir, topluma yararlı hale gelebilir. Bu da idarenin dezavantajlı grupların mutluluğunu sağlanmasındaki rolünü ortaya koyuyor. Yönetim, bu insanların hayata bağlanmasında ne kadar destek alabiliyorsa, o kadar başarılıdır’ ifadelerini kullandı.

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