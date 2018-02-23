Onlar da ‘varız’ dedi

Özel eğitim Kurumu öğrencileri, asker kıyafetleri giyerek Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Komutanı ve askerler tarafından karşılanan özel eğitim öğrencilerine bayrak hediye edildi.

Kurum öğretmenleri gözetiminde gerçekleşen ziyarette, özel eğitim öğrencileri asker selamı verdi, Mehmetçiğin yanında olduklarının mesajını iletti.

Görev yapan askerler ve rütbeli personel, ‘Bize bu moral desteği sağladığınız için çok teşekkür ederiz’ diye konuştular.