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Öncelik pansiyonlarda

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı taşımalı eğitim sistemi yerine pansiyonlu eğitim sistemini öncelik aldıklarını söyledi.

Öncelik pansiyonlarda

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı taşımalı eğitim sistemi yerine pansiyonlu eğitim sistemini öncelik aldıklarını söyledi.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Öncelik pansiyonlarda

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, taşımalı eğitim sisteminin kaldırıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Taşımalı eğitim sisteminin kaldırılmadığını bildiren Yazıcı, pansiyonlu eğitim sisteminin öncelik olarak belirlendiğini aktardı. Yozgat’ta yaklaşık 800 kapasitesi bulunan pansiyonlarda sadece 250 öğrenci oranında doluluk yaşandığını ifade eden Yazıcı, “Bundan sonra ilk olarak tüm öğrencilerimizi pansiyonlara yerleştireceğiz. Pansiyonlarımız doluluk oranına ulaştığında ise taşımalı sistemi devreye sokacağız” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamayacağını vurgulayarak, “Pansiyonlarımızın hepsi yenilendi ve ev konforunda hizmet verecek. Pansiyon olmayan veya dolu olan ilçelerimizde ise yine taşımalı sistem devrede olacak” şeklinde konuştu.

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