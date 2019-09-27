Onarım ekibine teşekkür

Acil onarım ekibi, okulların boya, badana, lavabo, elektrik, kapıların değişimi, tamiri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 12 kişilik ekip, başlarında şefleri ile beraber okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan onarım işlerini tamamladı. Acil onarım ekibi, yaptığı çalışmalarla 15 yılda devlete yaklaşık 25 Milyon lira tasarruf ettirdi. Bugüne kadar 500 civarında okulun onarımını gerçekleştirdi. Çayıralan'da ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, Köy Okulları, Öğrenci Yurtlarındaki bakım onarım çalışmaları da tamamlandı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ilçedeki eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan yerlerin onarımını yapıp, tamirlerini gerçekleştiren ekip ile birlikte Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya da desteğinden ötürü teşekkür etti.