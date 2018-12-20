Okuyucu-yazar buluşması

Hz. İnsan, Sonsuz Kulluk, Sahneden Secdeye, Ağla, Fakr’a Övgü ve Aşk Meleği Velayet’in yazarı Rabia Christine Broadback, Gençlik Merkezi aracılığıyla Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi, Gevher Nesibe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda konferans verdi.

Gençliğinde ünlü bir balerin olan, tek başına gerçekleştirdiği performanslarla dünyaca ünlü bir dansçı haline gelen Broadback, konferansında 1987’de İslamiyet ile tanışarak nasıl Müslüman olduğunu anlatıp, kitaplarını tanıttı.

Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, şube müdürü Coşkun Bölükbaşı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda gençler yazara Hz.İnsan kitabını imzalatırken, gençlik merkezi de gençlere kitap hediye etti.