Okuyoz projesi tamamlandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘OkuYOZ’ projesi final ödül töreni yapıldı, başarılı öğrencilere sertifikaları verildi. Yozgat Valiliği koordinesinde hazırlanan ESER projesi kapsamında düzenlenen ‘OkuYOZ’ Projesi Final Sezonu ve Haziran ayı ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il protokolü, veliler ve öğrenciler katıldı. OkuYOZ Projesinde, bugüne kadar 110 bin 235 başvuru yapıldığı, yaklaşık 12 milyon sayfa kitap okunarak, etkinliğin öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığının altı çizildi. Törende 54 Öğrenci, 18 Veli olmak üzere toplam 72 okur ödül aldı.