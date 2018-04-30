OKUYORLAR, YAZIYORLAR

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, şube Müdürü Mehmet Esen ile birlikte okuma yazma seferberliği kapsamında Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi ve Kayapınar İstiklal İlkokulu Müdürlüğünde açılan kursları ziyaret etti. Yoldaş, bu kursları başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerle sohbet etti. Okuma yazmanın ve aldıkları belgenin öneminden bahseden Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, böylesi güzel ve önemli bir seferberlik çağrısını karşılıksız bırakmadıkları için kursiyerler ile öğretmenlere teşekkür etti. Daha sonra da okuma yazma öğrenen yetişkinlerin belgeleri dağıtıldı.