OKUYARAK, HAK ETTİLER

Meslek Liselerini kapsayan yarışmada dereceye giren öğrencilere, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, altın, saat ve kitap hediye etti. Yazıcı, ‘’Kitap okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırır. Kitap okumak üst dil becerisi olup, beynin aktivitesinin artması için en temel etkinliktir’’ dedi.

Yazıcı, okuyan kişilerin çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, hikmetli, etkileyici konuşarak, hitap ettikleri kişiler üzerinde etki uyandırdığının da altını çizdi. Yazıcı, ‘’Okuyarak kendini geliştiren kişiler ise elbette çevrelerinde gelişen olaylara da hakim olacak ve toplum içinde eğitim seviyesinde zamanla bir ilerleme sağlanacaktır’’ diye konuştu.

Yazıcı, Meslek Liseleri’nde öğrenim gören öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, güven duygusunu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğinin altını çizdi. Yapılan yarışmada, Yerköy Şehit Sedat Nezih Özok MTAL’den Sema Nur Karataş birinci oldu. Yozgat Mimar Sinan MTAL’den Hasan Rahmi Darıca, Sarıkaya Şehit Yıldız Gürsoy MTAL’den Seda Karadavut ikinci, Yozgat Zübeyde Hanım MTAL’den Merve Tataroğlu, Sarıkaya Şehit Gürsoy MTAL’den Ayşe Tansel ve Yerköy İbn-i Sina MTAL’den Ayşe Soylu üçüncülük elde etti.

