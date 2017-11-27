OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR

İşadamı Mustafa Koç, 10 öğrencinin burs ihtiyacını karşılama sözünü verdi. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk, İstanbul’da 55 öğrenciye burs verdiklerini, Bozok Üniversitesi Vakfı’ndan ilk defa haberdar olduklarını belirterek, gereken desteği sağlayacaklarını söyledi. Çelikler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çelik, iki öğrenciye burs vereceğini açıkladı. Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Bozok Üniversitesi Vakfı’nın bir amaç için kurulduğunu hatırlattı. Üniversitenin gelişmesinde ve pek çok alanda Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden olması bakamından faydalı işler yapmasına katkı sağlayacak vakfın desteklenmesi gerektiğini ifade eden Vali Yardımcısı Altun, “Birçok vakıf, üniversite kuruyor, yönetiyor. Bu anlamda Bozok Üniversitesi Vakfı’nın daha etkili çalışmalar yapacağına inanıyorum. Yozgat Valiliği olarak da vakfın arkasında ve yanındayız. Ümit ediyoruz ki bu bir kartopu gibi büyür ve daha büyük işlere imza atar” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi’ne devredilen vakfın, öğrencilere burs sağlanması amacıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Karacabey, Vakfın olması gereken durumda olmadığını, ilk 500’den tercih eden öğrenciye tüm öğrenim hayatı boyunca burs vermek istediklerini söyledi. Karacabey, ‘’Öğrencilerimizden üç buçuk ve üstü not ortalaması olanları bursla ödüllendirelim. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi destekleyecek bir vakıf imkânına sahip olalım. Ve inanıyorum ki vakfımız bu anlamda gerekli düzeye ulaşacaktır. Bu akşam ilk buluşmamız oldu. Ankara ve İstanbul’daki Yozgatlılarla da toplantılar yapacağız” diye konuştu.

