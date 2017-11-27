Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104716
ALTIN
163.632
DOLAR
3.9383
STERLİN
5.2513
EURO
4.7039

OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR

YOZGAT’ta kurulması düşünülen üniversitenin altyapısını oluşturmak üzere 1994 yılında kurulan, 2015 yılında ise kuruluşu tamamlanan Bozok Üniversitesi’ne devredilen ‘Bozok Üniversitesi Vakfı’ tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde, işadamları üniversite öğrencilerine verecekleri burs planlamasını açıkladı.

OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR

YOZGAT’ta kurulması düşünülen üniversitenin altyapısını oluşturmak üzere 1994 yılında kurulan, 2015 yılında ise kuruluşu tamamlanan Bozok Üniversitesi’ne devredilen ‘Bozok Üniversitesi Vakfı’ tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde, işadamları üniversite öğrencilerine verecekleri burs planlamasını açıkladı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
89 Okunma
OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR

İşadamı Mustafa Koç, 10 öğrencinin burs ihtiyacını karşılama sözünü verdi. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk, İstanbul’da 55 öğrenciye burs verdiklerini, Bozok Üniversitesi Vakfı’ndan ilk defa haberdar olduklarını belirterek, gereken desteği sağlayacaklarını söyledi. Çelikler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çelik, iki öğrenciye burs vereceğini açıkladı. Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Bozok Üniversitesi Vakfı’nın bir amaç için kurulduğunu hatırlattı. Üniversitenin gelişmesinde ve pek çok alanda Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden olması bakamından faydalı işler yapmasına katkı sağlayacak vakfın desteklenmesi gerektiğini ifade eden Vali Yardımcısı Altun, “Birçok vakıf, üniversite kuruyor, yönetiyor. Bu anlamda Bozok Üniversitesi Vakfı’nın daha etkili çalışmalar yapacağına inanıyorum. Yozgat Valiliği olarak da vakfın arkasında ve yanındayız. Ümit ediyoruz ki bu bir kartopu gibi büyür ve daha büyük işlere imza atar” dedi.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi’ne devredilen vakfın, öğrencilere burs sağlanması amacıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Karacabey, Vakfın olması gereken durumda olmadığını, ilk 500’den tercih eden öğrenciye tüm öğrenim hayatı boyunca burs vermek istediklerini söyledi. Karacabey, ‘’Öğrencilerimizden üç buçuk ve üstü not ortalaması olanları bursla ödüllendirelim. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi destekleyecek bir vakıf imkânına sahip olalım. Ve inanıyorum ki vakfımız bu anlamda gerekli düzeye ulaşacaktır. Bu akşam ilk buluşmamız oldu. Ankara ve İstanbul’daki Yozgatlılarla da toplantılar yapacağız” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KIRSALA SICAK ASFALT
KIRSALA SICAK ASFALT
Eğitim Müzesi açıldı
Eğitim Müzesi açıldı
Köy öğretmenlerine ayrıcalık
Köy öğretmenlerine ayrıcalık
KASAUM’dan öğretmenlere özel
KASAUM’dan öğretmenlere özel
Rektörün minik konukları
Rektörün minik konukları
Yazıcı, denetimde
Yazıcı, denetimde

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim