Okur-Yazarlık anlatıldı

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ertuğ Yavuz, İngilizce’nin Türkiye’de büyük bir problem olduğunu, ana sınıfından üniversite bitene herkesin İngilizce çalıştığını fakat konuşamadığını, yazamadığını ve anlamadığını söyledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi David Fay, dijital çağda eleştirel medya okuryazarlığına ilişkin dikkat edilmesi gerekenler değerlendirmelerde bulundu. Medyada yer alan metinlere eleştirel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirten David Fay, örnek metin ve görsellerle katılımcıları bilgilenirdi.