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Okur-Yazarlık anlatıldı

BOZOK Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İngilizce ve Edebiyat Topluluğu tarafından  ‘Dijital Çağda Eleştirel Medya Okuryazarlığı’ konferansı düzenlendi.

Okur-Yazarlık anlatıldı

BOZOK Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İngilizce ve Edebiyat Topluluğu tarafından  ‘Dijital Çağda Eleştirel Medya Okuryazarlığı’ konferansı düzenlendi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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Okur-Yazarlık anlatıldı

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ertuğ Yavuz, İngilizce’nin Türkiye’de büyük bir problem olduğunu,  ana sınıfından üniversite bitene herkesin İngilizce çalıştığını fakat konuşamadığını, yazamadığını ve anlamadığını söyledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi David Fay,  dijital çağda eleştirel medya okuryazarlığına ilişkin dikkat edilmesi gerekenler değerlendirmelerde bulundu. Medyada yer alan metinlere eleştirel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirten David Fay, örnek metin ve görsellerle katılımcıları bilgilenirdi. 

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