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OKUMAYI SEVDiK

KADIŞEHRİ ilçesinde hayata geçirilen ‘Kadışehri Okuyor’ projesi, korona virüs ile mücadele kapsamında evde kalmak zorunda kalan ilçe halkı ve öğrencilere yapılan tavsiyeler, ulaştırılan kitaplarla her geçen gün artmaya başladı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 03:54
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OKUMAYI SEVDiK

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, insanların, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğup, yaşamı boyunca birçok bilgi öğrendiklerini hatırlatarak, ‘’Başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Buna inandığımız için sevdiklerimizle okuma saatinde buluşuyor okumanın güzelliğini ailemizle yaşıyoruz’’ dedi.

KÖYLERDE KİTAP DAĞITIMI

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘Kadışehri Evde Okuyor’ projesinin tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yaparak, öğrencilerin taleplerini görünce doğru yolda olduklarını bir kez daha teyit ettiklerini bildirdi. Aksoy, ‘’Ailesi ve kardeşleriyle birlikte kitap okuduğu anları bizimle paylaşıp, kitap isteyen öğrencimize cevap verdik. 20 yaş ve altının sokağa çıkma yasağı nedeni ile sevgili öğrencilerimizin kitap isteklerini velilerimize teslim ettik. Sadece kitap değil 8. sınıf öğrencilerimize LGS denemelerini de ulaştırdık. Tatil değil uzaktan eğitim deyip okuldan uzakta olsalar da hep öğrencilerimizin yakınında/yanında olan fedakar meslektaşlarım başta Yavuhasan İlk-Ortaokul Müdürümüz Selçuk Başbuğa olmak üzere tüm kıymetli meslektaşlarımıza ve değerli velilerimize teşekkür ederiz. Bu vesilelerle bir kez daha anladık ki öğrencisiyle, öğretmeniyle ve idarecisiyle biz büyük bir aileyiz’’ diye konuştu.

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OKUMAYI SEVDiK
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