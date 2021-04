OKUMAYI SEVDiK

YOZGAT merkez ve ilçelerine bağlı kırsal bölgelerde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile bu öğrencilere eğitim veren öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen ‘Köyde Okuma Etkinliği’ motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Kırsaldaki okullara yönelik bakış açılarını olumlu yönde güçlendiren programın 15’incisi Sorgun ilçesinin Doğankent Beldesi’nde düzenlendi. Yozgat’ta gönüllü olarak sürdürülen etkinliklere olan ilgi artarak devam ederken, etkinlik sonrasında da olumlu izler bırakıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kendisine ulaşan taleplere her zaman olduğu gibi olumlu dönüş yaparak, davetleri kabul ediyor, öğrenci ve öğretmenlerle buluşup, onlara yakın çevresinin katkılarıyla temin ettiği eğitim dokümanları, kitaplar da hediye ediyor. Doğankent Beldesi’nde Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Mutlu Kadayıfcı’nın daveti üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, ‘Doğankent'ten de İbn-i Batuta çıkabilir, Ben de yaparım ve Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ başlıkları altında Prof. Dr. Mustafa Böyükata bilgi ve birikimlerini paylaştı. Aynı binada eğitim gören Doğankent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret eden Böyükata, Covid19 salgını sebebiyle sadece 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimine müsaade edilmesi sebebiyle, bu öğrencilerle daha uzun vakit geçirme imkanı buldu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her bir öğrenci ile bire bir ilgilendi, sorular sordu, öğrencilerin sorularına cevap verdi. Bilim ve teknoloji okuryazarlığı, küresel ölçekte yaşanan hızlı gelişmeye bağlı olarak iyi eğitilmiş insan ihtiyacı konularından bahseden Böyükata, farkındalık oluşturmaya, bilinçlendirmeye dönük çalışmalara kaktı vermeye çalıştı. Öğrencilerde merak uyandırmaya, onları düşündürmeye sevk eden bir atmosferin oluştuğu gözlenen etkinlikte Böyükata, her gittiği okulda öğrencilerin serbestçe kendilerini ifade edebilecekleri ortamı oluşturdu. Böyükata, kimi zaman neşelendiren, kimi zaman sorgulatan, kimi zaman da hüzünlendiren konulara da değinerek, öğrencilere sorumluluklarını hatırlattı. Kişinin bir meslekte yetkinlik kazanmasının, yaptığı işin ve kariyer yolculuğunun birbirinden farlı oluşlarına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kariyer planlamasının erken yaşlarda yapılmasının, hedef odaklı çalışmalarla eğitime devam edilmesinin önemini vurguladı.

ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Öğretmenlerle de bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sohbet havasında bilgiler paylaştı. Proje fikri geliştirmeye dönük olarak, izlenmeye değer stratejiler ve teknik bazı bilgilere değindi. Köy okullarının fiziki şartlarının ve bulundukları çevre şartlarının güzelliklerinden, yeni öğretmen profillerinin çeşitliliğinden söz eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu okulları ‘Butik Kolej’ gibi gördüğünü ve buraları ‘Köy Koleji’ olarak nitelediğini ifade etti. Böyükata, ‘’Ziyan edilecek tek bir çocuk yoktur. Her öğrenci ‘kırk kapılı bir handır’ mutlaka dünyasına girilebilecek bir kapısı vardır. Öğretmen bu kapıyı bulmalıdır. Öğrencilerin mizacına uygun karakter eğitimini okullarda vermek mümkündür. İyi kişilikli bireylerin yetişmesi de bu karakter eğitimine bağlıdır. Öğretmenlik fedakârlık mesleğidir. Bu yüzden de kutsaldır. Öğrencilerin ilgi alanlarına, yatkınlıklarına, eğilimlerine odaklanmak gerekir’’ dedi. Böyükata, Doğankent Kasabasında gerçekleştirilen programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde kitap ve eğitim materyallerini de beraberinde götürüp, okul idaresine teslim etti. •Seyfettin Sağlam•