OKUMAYAN KALMAYACAK!

Okullar açılmadan gerçekleştirilen alan taramalarının yanında eğitim-öğretim süreci içerisinde de alan taraması yapılarak, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen çocuklar belirlenip, eğitimlerine devam etmelerine yönelik önlemler alınıyor. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ormanlık alanlarda çalışan aileleri ziyaret ederek, alan taraması yaptı. Bozdağ, ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Curali ve 35 kilometre uzaklıktaki Evciler kırsalında Meşe Kömürü yapan ailelerin konuğu oldu. İşçi ailelerinin fertleriyle sohbet eden Bozdağ, çocukların yol sorunu nedeniyle eğitimlerine devam edemedikleri bilgisini aldı. Bozdağ, daha sonra yolun ulaşım için elverişli hale getirilmesi için Özel İdare Müdürü ve Orman İşletme Müdürü ile görüştü. Yolun bakımı yapıldı. Öğrenci sayıları tespit edildi, okullara nakilleri için gerekli işlemler yapıldı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, her kesin eğitimlerini alabilmeleri için imkanların seferber edildiğini belirterek, ‘’Anayasamıza göre eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili 7Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır’ ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden ‘fırsat ve imkân eşitliği’ ise ‘Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanmasıyla alakalıdır. Eğitim her çocuğun hakkıdır. Eşit ekonomik ya da sosyal şartlara sahip olmamaları onları eğitim alma hakkından yoksun bırakamaz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak fırsat ve imkanları eşit olmayan ailelerin çocuklarının mağdur olmaması için gerekli çalışmaları imkanlar dahilinde yapmaktayız’’ dedi.