OKUMAYAN KALMAYACAK!

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde okuma alışkanlığını artırmak, her yaştan ve her kesimden insanları okumaya teşvik etmek amacıyla ‘OkuYOZ’ projesini 1 Ocak 2021 itibariyle uygulamaya koydu. Proje kapsamında, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi hedeflendi. Bu arada, okunulan kitapların ‘http://okuyoz.org’ adresine kaydedilmesi halinde her ay ödül kazanma imkanının da bulunduğu bildirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesi içerisinde yer alan okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik etkinlik il genelinde devreye sokuldu. Proje kapsamında ilk, orta ve lise dengi öğrencileri ile veliler, kitap okumaya teşvik edilecek. •Seyfettin Sağlam•