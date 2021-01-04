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OKUMAYAN KALMAYACAK!

Yozgat’ta kısa süre önce tanıtımı yapılan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller projesi kapsamında yer alan okuma etkinliklerine 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle start verildi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:53
OKUMAYAN KALMAYACAK!

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde okuma alışkanlığını artırmak, her yaştan ve her kesimden insanları okumaya teşvik etmek amacıyla ‘OkuYOZ’ projesini 1 Ocak 2021 itibariyle uygulamaya koydu. Proje kapsamında, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi hedeflendi. Bu arada, okunulan kitapların ‘http://okuyoz.org’ adresine kaydedilmesi halinde her ay ödül kazanma imkanının da bulunduğu bildirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesi içerisinde yer alan okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik etkinlik il genelinde devreye sokuldu. Proje kapsamında ilk, orta ve lise dengi öğrencileri ile veliler, kitap okumaya teşvik edilecek. •Seyfettin Sağlam• 

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OKUMAYAN KALMAYACAK!
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