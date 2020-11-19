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OKUMAYAN KALMAYACAK

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okuma-yazma bilmeyen kalmasın kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği alan taraması ile tespiti yapılan yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerine start verdi. Kadışehri ilçesinin iki mahallesinde açılan okuma yazma kurslarına kadınlar ilgi gösterdi.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:25
OKUMAYAN KALMAYACAK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Bizde varız’ dediği, 7'den 70'e tüm halkımızın seferber olduğu ‘Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Okuma Yazma Seferberliği için yoğun bir çalışma içine giren Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede okumaz yazmaz hiçbir vatandaşın kalmaması için büyük çaba harcıyor. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ulaşabilmek için her türlü iletişim kanallarını kullanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gönüllü öğretmenlerle birlikte adeta bir seferberlik başlatıp, ilçe genelindeki mezraları, köyleri, beldeleri, tarlaları, bahçeleri tek tek dolaşıp, okuma yazma bilmeyen yetişkinler tespit edildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okuma yazma seferberliği için ilçede örnek bir alan taraması yapıldığını hatırlatarak, okuma yazma bilmeyen kalmasın diye açılmadık kapı gezilmedik yer bırakılmadığını anlattı. Aksoy, yapılan tarama çalışmaları sonucunda ilçe genelinde okuma yazma bilmeyen 385 yetişkinin tespitinin yapıldığına bildirdi. Aksoy, ‘’Okuma yazma seferberliği çerçevesinde ilçemizde alan taramasını tamamlayıp okuma yazma kurslarımızı açmaya başladık. Okuma yazma bilmeyen kalmaması için çıktığımız bu yolda Yangı ve Yoncalık mahallelerimizde kurslarımız başladı’’ dedi.  

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OKUMAYAN KALMAYACAK
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