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Okumaya başladılar

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Kadışehri Evde Okuyor’ projesi kapsamında sürdürülen okuma etkinlikleri devam ediyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:20
Okumaya başladılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Çocuklar bugünün yarını, yarınlarımızın umududur. Okumak ise, bir harf, bir hece, bir dünyadır. Kocaman dünya, bir çocuk gülüşünde baharı getirir bizlere’’ dedi. Aksoy, Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, eğitim paydaşlarıyla birlikte başlattıkları ‘Kadışehri Evde Okuyor’ projesi kapsamında okumaya yeni başlayan geleceğin teminatı çocukların sevincini paylaşmak istediklerini bildirdi. Aksoy, ‘’Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu 1. sınıf öğrencilerimiz bu mutluluğu bizlere yaşattı. Sınıf öğretmenimiz Elif Şen ve okul idaremize teşekkür ederiz. Okumanın büyülü dünyasına, geleceği kuşatan nesillerimizle emin adımlarla yürüyoruz’’ diye konuştu.

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Okumaya Başladılar
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