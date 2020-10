OKUMANIN MEKANI YOK

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki eğitim seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalarının yanında, ilçe halkının her kesiminde de okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, eğitim sürecine öğrenci yakınlarını da dahil etmeye yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Kadışehri ilçesinde ‘Öğretmenim Her Yerde’ projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere ulaşan öğretmenler, öğrencilerin uzaktan eğitim almalarına destek verirken, çeşitli nedenlerle uzaktan eğitim programına katılamayan öğrencilere yönelik yüz yüze eğitim çalışması gerçekleştiriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Yol uzun, amaç güzel. Fedakar öğretmenlerimle öğrencilerimize sevgilerimizi ulaştırarak onları asla yalnız bırakmayacağımızı, her şartta onlarla birlikte olacağımızı ve birlikte başaracağımızı ilettik. Bu amaçla ÇPAL idarecilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız merkez ve köylerdeki öğrencilerimizi ziyaret ederek ders notları, yaprak testler ve kitapla birlikte sevgilerimizi ulaştırdılar’’ dedi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, uzaktan eğitim sürecinde başlatılan ‘Kadışehri Evde Okuyor’ projesi de, yeni eğitim öğretim dönemine uyarlandı. Öğrenciler, velileriyle birlikte evlerinde kitap okuma ettiğine başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Oku emrinin gereği olarak İlçemizin tüm okullarında başlattığımız Kadışehri Okuyor projesiyle birçok minik zihinlerde, okumanın hayalinde, kitaplarla dolu bir dünya resmettik. Bu projemiz salgın sebebiyle ‘Kadışehri Evde Okuyor’ projesine evrilmiş, evdeki tüm aile bireylerinin de katılımıyla binlerce dakikalık okuma şölenine dönmüştür. Şimdi sıra, daha güzel daha heyecanlı daha çok kitapların olduğu bir okuma saatine geldi. Yavrularımızın Türkçemizi daha güzel konuşup, daha güzel ifade edebilmesini sağlayacak olan Okuma Projemize de aile fertlerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz’’ diye konuştu.