Türkiye’de 81 ilin, yurtdışında ise 15 ülkenin proje ortağı olduğu okuma etkinliklerinde çekilen fotoğraflar, 81 ile proje ortağı ülkelerde sergilenecek. Okul Müdürü Murat Korkmaz, projenin, 81 ilde her ili temsil eden bir okul ve Fransa, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Romanya, İtalya, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Arnavutluk, Makedonya, Büyük Britanya, İspanya, Litvanya olmak üzere 15 ülke ortaklığında yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, ‘’Yozgat ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarında 'Okumak Yaşamaktır' projesi okuma etkinlikleri düzenlenerek fotoğraflar çekildi. Kitap okumanın önemi ile ilgili kısa slogan filmleri yapıldı. Çekimler tamamlandı. 28 Mayıs Pazartesi günü 81 il merkezimizde ve katılımcı ülkeler ile eş zamanlı olarak fotoğraf sergisi düzenlenecektir. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda da aynı etkinlik saat 10.00’da başlayacaktır" dedi.