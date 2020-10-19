Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen okuma yazma seferberliği için Kadışehri ilçesinde alan taramasına yapılacağı açıklandı. Okuma yazma bilmeyen kişi kalmaması için açılmadık kapı gezilmedik yer bırakmayacaklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve tüm Okul/Kurum Müdürlerinin, Müdür Yardımcılarının sahada olacağını bildirdi. Aksoy, bu konuda mahalle/köy muhtarlarından ve tüm paydaşlardan gerekli desteği beklediklerini bildirdi.