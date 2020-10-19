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Okuma yazma seferberliği

KADIŞEHRİ İlçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında alan taraması yapılacak.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:23
Okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen okuma yazma seferberliği için Kadışehri ilçesinde alan taramasına yapılacağı açıklandı. Okuma yazma bilmeyen kişi kalmaması için açılmadık kapı gezilmedik yer bırakmayacaklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve tüm Okul/Kurum Müdürlerinin, Müdür Yardımcılarının sahada olacağını bildirdi. Aksoy, bu konuda mahalle/köy muhtarlarından ve tüm paydaşlardan gerekli desteği beklediklerini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Okuma Yazma Seferberliği
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