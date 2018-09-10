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OKUMA SIRASI 82 YAŞINDA GELDi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayıp, belgesini alan 82 yaşındaki Nevziye Irkılata, önce çocuklarını okuttu, sonra torunlarının eğitimlerini tamamlamasını beklerken, okuma-yazmaya kendisinin de ihtiyaç duyup, kurslara katıldı.

OKUMA SIRASI 82 YAŞINDA GELDi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayıp, belgesini alan 82 yaşındaki Nevziye Irkılata, önce çocuklarını okuttu, sonra torunlarının eğitimlerini tamamlamasını beklerken, okuma-yazmaya kendisinin de ihtiyaç duyup, kurslara katıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
54 Okunma
OKUMA SIRASI 82 YAŞINDA GELDi

Nevsiye Irgılata, çocukluk döneminde şartlar gereği okula gidemediğini, ancak üç çocuğunun da üniversite eğitimi alması için mücadele verdiğini söyledi. Nevziye Irkılata, şimdi torunlarının eğitimlerini gördüğünü söyledi, ‘’6 torunum var, bazıları üniversiteye gidiyor, bazıları henüz çok küçük. Onların okumaları beni mutlu etti. Onlar eğitimlerini sürdürürken bende heveslendim. Kurs açılınca da hemen kayıt oldum, öğrendim. Hastaneye gitsem, gezmeye gitsem, gideceğim yerin isimlerini okuyorum. Kursa devem edeceğim. Şimdi Ortaokul diploması almak istiyorum. Ömrüm yettiğince, okumaya devam edeceğim’’ dedi.
Nevziye Irkılata’nın öğretmen olan oğlu Metin Irkılata da, annesinin okuma-yazma öğrenme sevincine ortak oldu. Metin Irkılata, ‘’Annem okuma-yazma konusunda çok hassas. O nedenle hepimizi okuttu. Torunlarının da okumasını çok istiyor, yakından takip ediyor. Biz kendi imkanlarımızla okuma-yazma öğrenmesine yardımcı olmaya çalıştık ama kursta daha sistemli eğitim alıp, okuma-yazmayı öğrendi. Mutluyuz’’ diye konuştu. 
 

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