Okuma seferberliği

Yozgat merkez, ilçe, belde ve köylerinde yürütülen okuma etkinliğine öğrenciler kadar velileri de büyük ilgi gösteriyor. Kadışehri İlçesinde, daha önce gerçekleştirilen okuma etkinliklerine katılan öğrenciler ve velileri, il düzeyinde düzenlenen etkinlikte de ön sıralarda yerini aldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. Başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Buna inandığımız için sevdiklerimizle okuma saatinde buluşuyor okumanın güzelliğini ailemizle yaşıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki bu günlerde geçecek kazanan biz olacağız. Çünkü biz ailecek OkuYoz’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•