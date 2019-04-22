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Okuma Salonu Açıldı

YOZGAT Leman Ayan İlkokulu öğrencilerinin hoşça vakit geçireceği, hayal dünyalarını süsleyen zevkle okuma yapabilecekleri okuma salonu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından törenle açıldı.

Okuma Salonu Açıldı

YOZGAT Leman Ayan İlkokulu öğrencilerinin hoşça vakit geçireceği, hayal dünyalarını süsleyen zevkle okuma yapabilecekleri okuma salonu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından törenle açıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Okuma Salonu Açıldı

Yazıcı, kitap okumanın üst dil becerisi olduğunu belirterek, ‘Hayallerimiz ideallerimiz, birikimlerimizin en önemli unsuru ve kaynağı kitaplardır. Kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşacaklardır. Kitap okumanın bilindiği üzere sınava hazırlanma konusunda katkısı olduğu gibi kelime dağarcığını geliştirerek kendini ifade edebilme hususunda pek çok faydası olmaktadır. Öğrenciliğin ilk evrelerinde kitap okuyan ve okuduklarını oldukça iyi değerlendirebilen öğrenciler başarıya hızlı bir şekilde ulaşabilirler’’ dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okula yaptıkları katkıdan dolayı Hayırsever Hatın Bakır’a plaket takdiminde bulundu. Okuma salonunu öğrencilerle beraber gezen Yazıcı, miniklerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirerek, salonun yapılışında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
 

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