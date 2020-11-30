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Okuma saati buluşması

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okuma etkinliklerine bir yenisini ekledi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:50
Okuma saati buluşması

‘Okuma Saatinde Buluşuyoruz’ etkinliği ile ilçede okuma alışkanlığını artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. Başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Buna inandığımız için sevdiklerimizle okuma saatinde buluşuyor okumanın güzelliğini ailemizle yaşıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki bu günlerde geçecek kazanan biz olacağız. Çünkü biz ailecek okuyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Okuma Saati Buluşması
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