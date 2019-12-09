OKUMA HALKASI

Oluşturulan okuma halkası ile hem eğitim kurumlarında hem de ilçede yaşayan her kesimin okuma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapıldı. ‘Karanlığı yenmek istiyorsanız eğer, Okuyun! Hayatın renklerine kaptırırsınız kendinizi, zamanı yakalar ve asla geri kalmazsınız. Farklı dünyaların kapıları açılır size, farklı hayatlar, farklı bakış açıları, farklı insanlar. Düşündüklerinizi rahat ifade eder ve başarı basamaklarını emin adımlarla çıkarsınız’ denilerek, çıkılan yolda, nesillere gülüş olmak amacıyla Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kadışehri Okuyor’ projesinin hazırlandığı bildirildi. Öğrenci velilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin destekleri de istendi. Halıköy İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Okul Müdürümüz Hamza Karataş ile birlikte idareciler, öğretmen ve öğrenciler etkinliğe katılıp, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirdi.