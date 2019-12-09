Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108869
ALTIN
271.506
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5994
EURO
6.3816

OKUMA HALKASI

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Kadışehri Okuyor’ adlı projesini uygulamaya koydu.

OKUMA HALKASI

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Kadışehri Okuyor’ adlı projesini uygulamaya koydu.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
OKUMA HALKASI

Oluşturulan okuma halkası ile hem eğitim kurumlarında hem de ilçede yaşayan her kesimin okuma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapıldı. ‘Karanlığı yenmek istiyorsanız eğer, Okuyun! Hayatın renklerine kaptırırsınız kendinizi, zamanı yakalar ve asla geri kalmazsınız. Farklı dünyaların kapıları açılır size, farklı hayatlar, farklı bakış açıları, farklı insanlar. Düşündüklerinizi rahat ifade eder ve başarı basamaklarını emin adımlarla çıkarsınız’ denilerek, çıkılan yolda, nesillere gülüş olmak amacıyla Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kadışehri Okuyor’ projesinin hazırlandığı bildirildi. Öğrenci velilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin destekleri de istendi. Halıköy İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Okul Müdürümüz Hamza Karataş ile birlikte idareciler, öğretmen ve öğrenciler etkinliğe katılıp, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirdi.

Anahtar Kelimeler:
OKUMA HALKASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hedefe kilitlendiler
Hedefe kilitlendiler
Yurtlara yakın takip
Yurtlara yakın takip
Pansiyonlar denetlendi
Pansiyonlar denetlendi
Bağımlılıkla Mücadele semineri
Bağımlılıkla Mücadele semineri
Minikler yöresel bitkiyi tanıdı
Minikler yöresel bitkiyi tanıdı
Okul inşaatı sürüyor
Okul inşaatı sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim