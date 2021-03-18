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Okuma Etkinlikleri devam ediyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer ile birlikte Araplı köyünde ‘Köyde Okuma’ etkinliği gerçekleştirdi.

18 Mart 2021 Perşembe 00:40
Okuma Etkinlikleri devam ediyor

Araplı İmam Hatip Ortaokulu ve Araplı Hacı İbrahim Şimşek İlkokulu öğrencileriyle ayrı ayrı bir araya gelen akademisyenler. ‘Araplı’dan da Fuat Sezgin çıkabilir’ metaforik başlığı etrafında öğrencilerde merak uyandırmaya çalışıldı, bilim insanlarının dünyasına ilişkin ilgi çekici konulardan bahsedildi. Etkinlik kapsamında ‘Ben de yaparım’ başlıklı söyleşilerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin hayallerini açığa çıkartacak diyaloglara girerken, bir başka grup öğrencilerle bir araya gelen Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer ise atölye uygulamaları ile öğrencilere robotik kodlama ile ilgili örnekler gösterdi. Öğrencilerin yakın ilgi gösterdiği bu etkinlikte, ultrasonik sensör uygulamaları, LCD ekran çalışmaları, Arduino mikrodenetleyici kartları, servo motor mantığı, sıcaklık ve nem sensörleri kullanımları gibi konularda öğrencileri proje yapmaya teşvik edecek ve ilgi uyandıracak örnekler gösterildi. Meraklı soruların da ortaya çıkmasına zemin sunulan bu buluşmalarda, sensör ve motor gibi elektronik malzemelerin çalışma mantığı hakkında genel bilgiler verildi. Öğrencilerin, edindikleri bu bilgiler kapsamında oluşturulabilecekleri özgün projelerle ilgili Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer ile sohbet edilip sorularına da cevap aldıklarında, oldukça mutlu oldukları görüldü. İlkokulu da ziyaret ederek her bir sınıfta öğrencilerle buluşan ve onlarla göz teması kurarak, matematikle ilgili sayılar ve işlemler, köydeki biyolojik çevre, yetiştirilen ürünler, canlılar ve madenler ile teknolojik ürünlerin ortaya çıkarılışı gibi pek çok konuda sohbet eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her girdiği ortamda bir sinerjinin doğmasını sağladı. Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer de öğrencilerle yaptığı uygulamalardan bahsederek, öğretmenlerimizin çok az masrafla faydalı, merak uyandırıcı, öğrencileri bilim ve teknolojiye yönlendirici, bu konularda temel prensipleri rahatlıkla anlamalarını sağlayıcı çalışmaların yapılabileceğini belirtti. 

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Okuma Etkinlikleri Devam Ediyor
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