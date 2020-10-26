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Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata öncülüğünde başlatılan ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programının dördüncüsü Çayıralan İlçesinin Konuklar Beldesi’ndeki İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere yönelik gerçekleştirildi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:14
Okuma etkinliğine devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, okul idarecilerinin daveti üzerine etkinlik programına Konuklar Beldesini de dahil etti. Kaletepe, Günyayla, Menteşe, Külekçi, Alidemirci ve Karakışla Köyleri ile Konuklar Beldesi’ndeki çocukların birlikte eğitim gördüğü okulda heyecanlı ve unutulmaz bir gün yaşandı. İlkokul öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek onlara ilgilerini çekecek dergiler hediye eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gün içerisinde gerçekleştirdiği buluşmalarda farklı sınıflardaki öğrencilerden oluşan gruplarla yaptığı söyleşilerde, kısa okumalar yaparak bilimin ve bilim insanlarının dünyasına bir yolculuk başlatılarak, ‘Bilim Okur Yazarlığı’ konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğretmenler ile de bir araya gelerek, proje fikri geliştirme konusunda pratik ve faydalı bilgiler paylaştı. Böyükata, 5’inci ve 6’ıncı sınıf öğrencileriyle ‘Konuklar’dan da Aziz Sancar çıkabilir’ başlığı altında sohbet etti. Böyükata, ‘Ben de yaparım’ başlığı etrafında 7’inci ve 8’inci sınıflarda okuyan öğrencilerle yaptığı buluşmada, öğrencilere TÜBİTAK’ın ‘Bilim Teknik Dergisi’ dağıtarak, kısa incelemeler yaptırdı. Konuklar’da bulunan ortaokul ve ilkokul öğretmenleri yanı sıra ilçedeki diğer okullardan da gelen katılımcılar ile gerçekleştirilen ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri’ kapsamında proje hazırlama ve uygulama konularında teknik bilgiler verildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje fikri geliştirme konusunun önemine odaklanarak, bu bağlamda ne gibi stratejiler izlenebileceğini aktardı ve deneyimlerini paylaştı.  

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