Okuma etkinliği

Kitap Okuma etkinliğine Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ekrem Gürer, şair ve yazarlar ile kalabalık bir ekip katıldı. Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, “Okuma Etkinliklerini bir farkındalık eğitimi olarak görüyor ve destekliyoruz” dedi. Konuklar Millet Kıraathanesinden seçilen eserleri belli bir süreliğine alıp okudu. Katılımcı üyeler arasında gençlerin yanı sıra yaşlı baba ve dedelerin de oluşu dikkat çekti. Babalar çocuklarına, dedeler torunlarına ‘biz de kitap okuyoruz’ mesajını verdi. Bilim ve Kitap Dostları Derneği yönetim kurulu adına şair- yazar Ahmet Sargın ve eğitimci Veysel Çekerek, bu tür etkinlikleri çeşitli ortamlarda düzenleyip, devam edeceklerini vurguladı.

