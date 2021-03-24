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Okuma etkinliği

YOZGAT Bozok Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi akademisyenleri ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programının dokuzuncusu için Çorum’un Büyükdüvenci Kasabasında bir araya geldi.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:29
Okuma etkinliği

‘Büyükdüvenci'den de Ali Kuşçu çıkabilir, Ben de yaparım, Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ başlıkları altında buluşmalar gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim gören her kademede öğrencilerle bir araya gelindi. Ayrıca öğretmenlerle yapılan seminerde de birlikte proje fikri geliştirme çalışması yapıldı. TÜBİTAK-4006 programları hakkında bilgiler verilerek okulda yapılacak bu tür çalışmaların önemine değinildi. Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer ile Hitit Üniversitesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu etkinlik süresince farklı öğrenci grupları ile bir araya geldi, çocuklarla sohbet etti, sorular sordu, sorularına cevap verildi. Akademisyenler, temel fen ve matematik bilimlerinden, uygulamalı mühendislik ve teknoloji bilimlerinden örnekler vererek ilgi çekici konulara dair özet bilgiler paylaştılar. Bu etkileşimli söyleşilerin öğrencileri düşünmeye ve meraklandırmaya dönük etkili buluşmalar olduğu ve okulda sinerji oluştuğu gözlendi.

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Okuma Etkinliği
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