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Okuma Bayramı

ÇANDIR Şehit Halim Altay İlkokulu tarafından düzenlenen ‘Okuma Bayramı’ Çandır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Konferans salonunda yapıldı.

Okuma Bayramı

ÇANDIR Şehit Halim Altay İlkokulu tarafından düzenlenen ‘Okuma Bayramı’ Çandır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Konferans salonunda yapıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Okuma Bayramı

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Daire Amirleri, öğretmenler ve öğrenciler, veliler katılımıyla gerçekleşen etkinlik ilgiyle takip edildi. Birinci sınıf öğrencileri okuma-yazma öğrenimini tamamlamanın sevinciyle okuma bayramı öğrencilerinin sergilediği performanslar ile birbirinden renkli gösterileriler sahnelediler. Programın sonunda öğrencilere çeşitli ödüller verildi. 

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