Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Daire Amirleri, öğretmenler ve öğrenciler, veliler katılımıyla gerçekleşen etkinlik ilgiyle takip edildi. Birinci sınıf öğrencileri okuma-yazma öğrenimini tamamlamanın sevinciyle okuma bayramı öğrencilerinin sergilediği performanslar ile birbirinden renkli gösterileriler sahnelediler. Programın sonunda öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
2 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol