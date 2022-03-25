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Okuma bayramı

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürü Bekir Korkut, Cumhuriyet İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri için düzenlenen okuma bayramı etkinliğine katıldı.

25 Mart 2022 Cuma 00:13
Okuma bayramı

Okuma bayramında 1’inci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sergiledi. Öğrenciler, etkinlikte, hazırladıkları programlar ile göz doldurdular. Korkut, öğrencilere bu etkinlikten dolayı teşekkür ederek madalya ve çeşitli hediyeler verdi. Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Korkut, “Öğrencilerimize okuma-yazmayı öğreten ve programı hazırlayan 1/A sınıfı öğretmeni Hatice Çelik Payas'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca okul müdürümüz Cafer Ayyıldız'a, müdür yardımcımız Ekrem Okumuş'a, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi de tebrik ederiz” dedi. 

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