Okuma Alışkanlığı arttı

Pilot olarak seçilen 8 okuldaki uygulama öğrenci, öğretmen ve velilerden tam not aldı. Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Kurnaz, proje sayesinde 10 bilimsel yayını Türkiye ve dünya literatürüne kazandırdıklarını söyledi. Kurnaz, "Çocuklar kendi düzeylerine uygun kitaplarla buluşunca okuma isteklerinde çok yüksek düzeyde bir artış oldu. Okuduğunu anlama düzeyi becerilerinde de ciddi artış yaşandı. Bu projeyle temel amacımız, ortaokul öğrencilerinin kendi düzeylerine uygun, ilgi duydukları konularda kitaplarla buluşmalarını sağlamak, buna bağlı olarak da hem okuma alışkanlıklarını artırmak hem de okuma düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Elde ettiğimiz bilimsel sonuçları hem web sayfamızdan hem de akademik platformlardan paylaşacağız" dedi.

Yerli ve Milli yazılım ile geliştirilen KOP KİTapp android akıllı telefon uygulaması ile projeye katılan bin 176 öğrencinin sadece ilk 4 aylık sürede ortalama 5’er kitap daha fazla okuduğu belirlendi. Uygulamanın en büyük özelliğinin ise, öğrencilerin ilgi alanlarını belirlemek, bu doğrultuda oluşturulan kategori içerisinden yaş seviyelerine uygun kitap tavsiyesinde bulunmak olduğunun altı çizildi. Okul kütüphanesinden seçtikleri kitapları okumaya başlayan öğrencilerin, bu sırada akıllı uygulama vasıtası ile belirli zaman aralıklarında okudukları alana kadar olan bölüm içerisinden belirlenen sorulara akıllı telefon uygulaması aracılığı ile cevaplar vererek, hem okumaktan zevk aldıkları hem de okuma anlama becerileri geliştirdikleri ifade edildi. Uygulamanın Android telefonlarda ve pilot olarak uygulanan okulların öğrencilerine açık olduğu, proje sonuçlandıktan sonra uygulamanın genel kullanıma açılabileceği bildirildi.

