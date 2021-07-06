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Okulun Hobi Bahçesi

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar Beldesi İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde oluşturulan hobi bahçesi ilgi görüyor.

06 Temmuz 2021 Salı 00:29
Okulun Hobi Bahçesi

Konuklar İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerine hem eğlenceli bir etkinlik hem de tarım ürünleri yetiştirme bilinci kazandırmak amacıyla tesis edilen bahçede öğrenciler hoş vakitler geçiriyor. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Jandarma Komutanı Haluk Aktan, hobi bahçesini gezdi. Gezide, öğretmen ve öğrencilerde hazır bulundu. Öğrenciler, bahçede yetiştirdikleri çilek, salatalık, domates, fasulye gibi ürünlerden konuklarına ikramlarda bulundu. Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere hediye edilen salıncak da okul bahçesine kurulumu yapıldı. 

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Okulun Hobi Bahçesi
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