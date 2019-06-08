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Okulların internet siteleri için yeni tema

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından iki yeni tema hazırlandı. Temalar, devlet okulları ile 'meb.k12.tr'' alan adını kullanan 53 bin 266 kurumun internet sitesi için tasarlandı.

Okulların internet siteleri için yeni tema

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından iki yeni tema hazırlandı. Temalar, devlet okulları ile 'meb.k12.tr'' alan adını kullanan 53 bin 266 kurumun internet sitesi için tasarlandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Okulların internet siteleri için yeni tema

Okul ve kurumlar isteklerine göre yeni temaları tercih edebilecekler. Tüm okul ve kurumların kurumsal internet siteleri, 2012'den itibaren Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan içerik yönetim sistemi üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda içerik yönetim sisteminde bulunan tasarımlara iki yeni tema ekleyen Bakanlık, bunu tüm devlet okulları ile 'meb.k12.tr' alan adına sahip 53 bin 266 kurumun hizmetine sundu. İsteyen okul ve kurumlar, internet sitelerini bu yeni tasarımları tercih ederek düzenleyebilecek. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni temalar, tüm cihazlarla uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanırken, kullanılan desenler, renk tonları, logonun kullanım şekilleri ve yazı karakterleri 'Kurumsal Kimlik Kılavuzu' ile uyumlu hale getirildi. Ayrıca tasarımlarda kullanılan bileşenler görsellik ve uygulanabilirlik adına estetik unsurlar göz önünde bulundurularak dizayn edildi. İçerik, tasarım ve erişilebilirlik Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu'na uygun olarak kullanılabilir hale getirildi.

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