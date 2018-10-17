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Okulların ihtiyaçları belirlendi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Çayıralan ilçesinde bakım-onarım ihtiyacı olan okullarda incelemelerde bulundu.

Okulların ihtiyaçları belirlendi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Çayıralan ilçesinde bakım-onarım ihtiyacı olan okullarda incelemelerde bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Okulların ihtiyaçları belirlendi

Halk Eğitim Müdürlüğünün ağır bakımının gerekli iş ve işlemlerinin yapılmasına yönelik talebi değerlendiren Erdoğan, binayı gezdi, Merkez Müdürü Veyis Altuntaş’tan bilgi aldı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Ertuğrul Bey Mesleki Teknik Lisesi, Çayıralan Mesleki Teknik Lisesi’nde incelemelerde bulundu.  Okulların eksiklikleri tespit edildi, eksikliklerin giderilip, bakım-onarımların da kısa sürede yapılacağı kaydedildi. 

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