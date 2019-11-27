Okulları ziyaret ettiler

Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutladığını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal da, ‘’Geleceğimizi inşa eden, yavrularımızı bilgiyle donatan kıymetli öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Sizler bu necip milletin gençlerinin, en büyük yol göstericilerisiniz. Öğrencilerinize aktardığınız her bilgi, milletimizin geleceğini aydınlatan bir ışıktır. Yetiştirdiğiniz her öğrenci, aydınlık Türkiye'nin umududur. O nedenle öğretmenlik; hem önemli bir meslek hem de kutsal bir görevdir. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum’’ dedi.