Okulları gezdi

Yusuf Yazıcı, Özel Akdemi Yeni Çizgi Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi ile Özel Çözüm İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek, Covid-19 tedbirleriyle ilgili alınan önlemleri yerinde inceledi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim öğretim süreçleri ve yapılan projelerle ilgili bilgi alan Yazıcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, etkili ve verimli ders çalışma teknikleri, kitap okumanın sosyal ve akademik hayatımıza yansımaları, kişinin yeteneğiyle baskın özelliklerinin keşfetmesinin yolları, kök değerler ve aile kavramı konularından bahsederek, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. •Sümeyye İlhan•