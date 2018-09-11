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Okullarda uyum haftası başladı

YOZGAT’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı oryantasyon süreci 14 bin 622 öğrencinin katılımıyla başladı.

Okullarda uyum haftası başladı

YOZGAT’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı oryantasyon süreci 14 bin 622 öğrencinin katılımıyla başladı.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Okullarda uyum haftası başladı

Yozgat il genelinde 509 okul öncesi, 3 bin 434 ilkokul birinci sınıf öğrencisi, 4 bin 525 beşinci sınıf öğrencisi ve 6 bin 154 dokuzuncu sınıf öğrencisi olmak üzere toplamda 14 bin 622 öğrenci bir hafta süreyle oryantasyon eğitimi görecek. Oryantasyon eğitimi kapsamında okullarına aileleriyle birlikte gelen ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri tarafından çiçek, çikolata ve şekerle karşılandı. Öğrenciler sınıflarında beklerken, anne ve babalar da okul koridorlarında çocuklarını bekledi. Bazı çocuklar ise anne babalarından ayrılmak istemedi. Öğrenciler, okulun ilk gününü öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak ve oyun oynayarak tamamladı.

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