Okullarda salgın önlemi

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın döneminde okullarda alınması gereken önlemler kapsamında, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının birlikte hazırladığı ‘Covid19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler’ ile ilgili rehberin kendilerine de ulaştığını hatırlattı, bu yönde başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının yapılmış olması gerektiği hatırlatıldı. Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenecek.

Rehberde yer alan önlemler şöyle:

-Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de tam doz aşılarını yaptırmış olmaları önerilecek.

-Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması hâlinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilecek.

-Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

-Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

-Seminer haftasında öğretmenlere enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılacak.

-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

-Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanacak.

-Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.

-Maske takamayan öğrencilerin, gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) maske takamayan çocukların da mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanacak.

-Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilecek.

-Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

-Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin ders arasında maskelerini değiştirmeleri önerilecek.

-Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dâhil olmak üzere, sürekli maske takmaları sağlanacak.

-Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

-Diğer görevliler; Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullanılacak.

-Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dâhil olmak üzere okula girişlerine izin verilmeyecek. Okula girişin zorunlu olduğu durumlarda ziyaretçilerin HES kodu sorgulamasında "Risksiz" olduğundan emin olunacak ve en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI

-Ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

-Teneffüslerde mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf pencerelerinin ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanacak.

-Okulun ortak kapalı alanlarındaki pencerelerin sürekli açık kalması veya mümkün olduğu kadar havalandırılması sağlanacak.

-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için; havalandırma mümkünse tamamen temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

-Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak. Havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılacak. Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda doğal havalandırma tercih edilecek.

MESAFE KURALLARI

-Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

-Teneffüs saatleri, kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

-Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe olmasına özen gösterilecek.

-Kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanma yapılacak. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak.

-Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak.

-Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılacak.

-Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

-Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılacak.

-Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek.

-Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Yemeklerin mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekânlarda yenilmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak.

-Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

OKULUN RUTİN TEMİZLİĞİ

SIKLAŞTIRILACAK

-Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulacak.

-Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için "Bilgilendirme Formu" verilecek.