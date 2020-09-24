Okullarda Psikoloji

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen, Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyon toplantısında, okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri değerlendirildi. Toplantıya, Özel Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Karaalp, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri ve rehberlik öğretmenleri katıldı. 2020-21 öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanında yapılacak çalışmalar, okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ele alındı. Yozgat’ta hedeflerin belirlenmesi, okullarda özel eğitim uygulamaları kapsamında yapılacak iş ve işlemler konuları görüşülerek çeşitli kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerin sahip olduğu duygusal alan, insan davranışları etkileşim süreçlerini değerlendirdi. Yazıcı, hepimiz başarılıyız projesi kapsamında dezavantajlı ve risk grubunda bulunan öğrencilerimiz için yürütülecek rehberlik hizmetleri ile hazırlanacak eylem planı süreçleri, veli ve öğrencilerimize yönelik verilecek olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri konularını değerlendirip, rehberliğin önemini vurguladı. Eğitim camiası olarak Ülkemizin büyük hizmetler beklediğini vurgulayan Yazıcı, ‘’Bu süreci yürüten her bir eğitimciye güvenimiz tamdır’’ dedi.