Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1110
ALTIN
453.882
DOLAR
7.5943
STERLİN
9.7427
EURO
8.8431

Okullarda Psikoloji

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyon toplantısında, okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale konuları değerlendirildi.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:57
Okullarda Psikoloji

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen, Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyon toplantısında,  okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri değerlendirildi. Toplantıya, Özel Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Karaalp, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri ve rehberlik öğretmenleri katıldı. 2020-21 öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanında yapılacak çalışmalar, okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ele alındı. Yozgat’ta hedeflerin belirlenmesi, okullarda özel eğitim uygulamaları kapsamında yapılacak iş ve işlemler konuları görüşülerek çeşitli kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerin sahip olduğu duygusal alan, insan davranışları etkileşim süreçlerini değerlendirdi. Yazıcı, hepimiz başarılıyız projesi kapsamında dezavantajlı ve risk grubunda bulunan öğrencilerimiz için yürütülecek rehberlik hizmetleri ile hazırlanacak eylem planı süreçleri, veli ve öğrencilerimize yönelik verilecek olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri konularını değerlendirip, rehberliğin önemini vurguladı. Eğitim camiası olarak Ülkemizin büyük hizmetler beklediğini vurgulayan Yazıcı, ‘’Bu süreci yürüten her bir eğitimciye güvenimiz tamdır’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Okullarda Psikoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YERLi URETiME TAM NOT
YERLi URETiME TAM NOT
Tablet sevinci
Tablet sevinci
Maskeli, mesafeli eğitim
Maskeli, mesafeli eğitim
Yeni yaklaşımlar anlatıldı
Yeni yaklaşımlar anlatıldı
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Değerlendirme çalıştayı düzenlendi
Değerlendirme çalıştayı düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim