OKULLARDA HEYECAN

YOZGAT il genelinde belirlenen 123 köy okulunda, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı. Uzun zaman sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Yozgat Merkez Esenli köyündeki Bilal Şahin İlkokulu'nda eğitim gören, uzun zaman sonra okula gelen öğrenciler, ateşleri ölçülerek sınıflara alındı. Aylardır göremediği öğretmenleri ve arkadaşları ile hasret gideren öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde arkadaşlarıyla yan yana gelemediklerini, birbirlerini özlediklerini belirterek, ‘Okulumuzu, öğretmenimizi özlemiştik. Uzaktan eğitimde öğretmenimizi de fazla göremiyorduk. Yüz yüze eğitim daha güzel’’ diye konuştular. Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da okula ziyarette bulundu. Vali Polat, öğrencilerin okullarını, okulların da öğrencileri özlediğini belirterek, "Umarım bu süreci de en iyi şekilde koronavirüs tedbirlerine uyarak atlatırız ve 1 Mart'ta da ikinci kademeyi açarız. İlerleyen zamanda da tüm öğrencilerimizi okullarda görürüz. Tedbirlerimize uyarsak çocuklarımız en kısa zamanda okullarıyla buluşacaktır" dedi. Okul girişinde çiçeklerle karşılanan Vali Polat, çiçekleri öğrencilere hediye etti. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Polat, ‘’Bu süreci de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak en iyi şekilde atlatırız’’ şeklinde konuştu. Valimiz Polat, Yozgat İl genelinde belirlenen 123 köy okulunda 9 bin 8 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını ifade etti.



SARIKAYA ilçesinde de yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı. Salgın sebebiyle ara verilen eğitim-öğretim faaliyetlerine köy okullarında tekrardan başlandı. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Haluk Timur ve Ağah Ayhan, Hisarbey İlkokulu, Hisarbey Ortaokulu ve Küçükçalağlı İlköğretim Kurumunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Şube Müdürleri, öğretmenlere ve yardımcı personele teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

ÇAYIRALAN ilçesinde, seyrek nüfuslu köy okullarında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin ilk gün sevinçlerine ilçe yöneticileri de ortak oldu. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatun Yaşar, Konuklar İlkokulu ve Konuklar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Meryem Asısan, Müdür Yardımcısı Ahmet Karakoç’a ilçe yöneticileri başarı diledi.



ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Dursun, Sarıkent Ortaokulu'nu ziyaret etti. Eğitim öğretim sırasında okulda uygulanacak Covid-19 tedbirleriyle ilgili incelemelerde bulunan ilçe yöneticileri, Öğretmenlerle sohbet etti, sınıfları ziyaret ederek maske, mesafe, temizlik kuralına uygun hareket etmeleri için uyarılarda bulundu.



YERKÖY ilçesinde, Saray Köyü İlk/Ortaokulu ziyaret edildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Yarıyıl Dönemi yüz yüze eğitimin başladığı ilk günde öğrencilerin sevincine ortak olan ilçe yöneticileri, 2. Sınıf öğrencisinden ‘Kaplumbağa Yavrusu’ hikayesini dinledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, ‘’Okullarımızda virüse karşı tüm tedbirler alındı. Ümidimiz tüm seviyelerde okullarımızın en kısa sürede yüz yüze eğitime geçmesidir. Tüm okullarımızın öğrencilerimizin sesleriyle şenlendiği, öğretmenler odalarımızın yeniden eski canlılığına kavuştuğu günlere erişmemiz ümidiyle, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 2. Yarıyıl Döneminin hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.