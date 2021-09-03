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OKULLARDA HAZIRLIKLAR TAMAM

Yüz yüze eğitim sürecine hazırlık faaliyetlerinin ele alındığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Koordinasyon ve Eğitim Toplantısının ardından okullardaki hazırlıklar da tamamlandı.

03 Eylül 2021 Cuma 00:47
OKULLARDA HAZIRLIKLAR TAMAM

 Eğitim öğretim dönemi öncesinde eksikliklerin de giderilmesine yönelik denetimler yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen dezenfektan malzemelerinin dağıtımı da devam ediyor. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen, okulların ihtiyacı olan genel temizlik malzemesi ve dezenfektanların okullara dağıtımına başladıklarını bildirdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, eğitime hazırlanan okullarda incelemelerde bulundu.  Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sınıf içi havalandırma, maske, mesafe, hijyen kuralları, dezenfekte işlemleri, ortak kullanım alanları ve okul çevresi temizliği konularında uyarılarda bulundu, öğrenciler için sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi için gereken çalışmanın planlanarak yapılmasını istedi. 6 Eylülde tüm kademlerde yüz yüze eğitime başlayacak olan okulların eğitim-öğretime hazırlanması konusunda yapılan çalışmalar ve salgınla ilgili alınan tedbirleri yerinde inceleyen Yazıcı, okulların her biriminde salgından korunmak maksadıyla dezenfektan malzemeleri bulundurulması için gerekli hazırlıkların yapıldığını, malzemelerin okullara dağıtıldığını aktardı. 

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OKULLARDA HAZIRLIKLAR TAMAM
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